Белый дом объявил о преступлениях Асада при поддержке России

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Сирийское руководство в ходе противостояния со своими противниками совершило ужасающие поступки, причем делало это при поддержке России, заявил в четверг представитель Белого дома Радж Шах.

"Я бы сказал, что Башар Асад уже совершал военные преступления: он применял отравляющий газ зарин против собственного народа. Он совершил ужасающие вещи, причем действовал, пользуясь поддержкой России", - сказал он на брифинге в Вашингтоне в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Сирии.

"Мы не хотим, чтобы подобное продолжалось", - добавил Шах.

По его словам, "мы следим за развитием событий. Я не хочу заранее говорить о том, что мы могли бы предпринять. Однако мы видим действия режима Асада и России".