Что случилось этой ночью: суббота, 24 февраля

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Standard & Poor's Global Ratings опубликовали новые рейтинги России. В обоих случаях РФ оказалась на нижней ступени инвестиционного уровня "BBB-", но в случае S&P это первое повышение рейтинга за более чем десять лет.

- Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Рик Гейтс официально признал себя виновным в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний. Ранее Гейтс стал одним из первых обвиняемых в рамках расследования так называемого "российского дела".

- Террорист-смертник подорвал себя в районе Кабула, где расположены диппредставительства. Один человек погиб, шестеро пострадали. Район оцеплен силовыми структурами.

- Федерация биатлона США собралась бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. "Поддерживая чистый спорт и наше физическое здоровье, мы не сможем выступить", — говорится в заявлении.