Исламисты создали в Восточной Гуте единый центр руководства

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Боевики группировок "Джейш Аль-Ислам", "Джабхат Ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам", "Фейлак Ар-Рахман" и "Фаджр Аль-Умма" создали в Восточной гуте единый центр руководства совместными действиями, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Продолжается обострение обстановки в Восточной Гуте. В данном анклаве вооруженными формированиями "Джейш Аль-Ислам", "Джабхат Ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам", "Фейлак Ар-Рахман" и "Фаджр Аль-Умма" создан единый центр руководства действиями группировок", - сообщили в центре.

"Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам") - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.

По его информации, незаконные вооруженные формирования предприняли попытки наступления на позиции сирийских правительственных сил.

"Атакам с использованием заминированных автомобилей подверглись позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Хазрама и Нашабия", - сообщили в центре.

В центре также сообщили о предотвращенном военнослужащими сирийской Республиканской гвардии теракте с использованием заминированного автомобиля. "Машина выехала с территории, подконтрольной группировкам "Фейлак Ар-Рахман" и "Джабхат Ан-Нусра", - подчеркнули в центре.

"Несмотря на заявления "Джейш Аль-Ислам" о примирении, с территории, подконтрольной формированиям этой группировки, продолжаются минометные обстрелы Дамаска", - отмечается в сообщении центра.

По его данным, в течение суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам столицы Сирии выпустили 31 мину.

"Имеются разрушения и пострадавшие среди населения. Ранения получили тринадцать мирных жителей и один военнослужащий вооружённых сил Сирийской Арабской Республики", - сообщили в центре.