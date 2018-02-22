Российские военные сообщили об обстрелах Дамаска и проблемах с эвакуацией

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Боевики из Восточной Гуты за сутки выпустили по Дамаску 83 мины, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Террористы также обстреляли из минометов здание администрации провинции Деръа, в котором проходило плановое заседание Комитета национального примирения провинции. "Выпущено 30 мин. Нанесен ущерб зданию, ранено девять мирных жителей", - отметил глава центра генерал-майор Юрий Евтушенко. "Незаконные вооруженные формирования блокируют выход населения с подконтрольных территорий, препятствуют работе Сирийского Арабского Красного Полумесяца по медицинской эвакуации больных, большинство из которых - дети и женщины", - добавил Евтушенко.

Ранее боевики в Восточной Гуте отказались выйти на переговоры с российскими военными и сложить оружие.