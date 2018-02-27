В Восточной Гуте ввели пятичасовые гуманитарные паузы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В пригороде Дамаска Восточная Гута начиная со вторника ежедневно с 09:00 до 14:00 будет вводиться гуманитарная пауза для выхода мирного населения из зоны боевых действий.

"На это время сирийские правительственные войска будут приостанавливать нанесение ударов по террористам", - сообщил накануне начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, пятичасовая гуманитарная пауза будет действовать в районах населенных пунктов Дума и Арбил. Для пропуска мирных жителей при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафели, сказал генерал.

Евтушенко заявил, что для координации гуманитарной операции по выводу мирного населения из Восточной Гуты развернут пункт управления. В нем работают российские офицеры, военнослужащие сирийской армии и представители администрации Дамаска.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что гуманитарная пауза в Восточной Гуте вводится по поручению президента России Владимира Путина. По словам Шойгу, цель гуманитарной паузы - исключить жертвы среди мирного населения.

Гуманитарные паузы и коридоры применялись российскими и сирийскими военными при освобождении от боевиков восточной части сирийского города Алеппо.

Запад обвиняет Дамаск в том, что при поддержке России и Ирана он наносит по Восточной Гуте беспорядочные удары, в результате которых гибнет мирное население. Дамаск и Москва отвергают эти обвинения, заявляя, что удары наносятся по боевикам террористических группировок.

Восточная Гута - одна из четырех зон деэскалации в Сирии.

В минувшую субботу после долгих согласований Совет безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую введение на всей территории Сирии 30-дневного перемирия после достижения договоренности между всеми конфликтующими сторонами "на земле". В Москве подчеркивали, что это перемирие не распространяется на террористические группировки.