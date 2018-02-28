Саакашвили назвал конфликт с Порошенко мировоззренческим

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии, лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко препятствовал проведению реформ в Одесской области в бытность Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.

"Сегодня Петр Порошенко на своей пресс-конференции коснулся моего вопроса. Он сказал, что пригласил меня в Одессу, дал все возможности, а я не оправдал доверия. Президент, мягко говоря, сказал неправду. Он меня пригласил так, как приглашают боевого генерала воевать на фронт, а потом хотят, чтобы он стал свадебным генералом и произносил тосты. Он меня пригласил для пиара, для того, чтобы покрасоваться перед украинцами и перед иностранцами", - сказал Саакашвили в своем видеообращении, размещенном на его странице в фейсбуке.

По словам Саакашвили, в действительности Порошенко блокировал все начинания в Одесской области, в частности, "лично заблокировал закон об открытом таможенном пространстве... чтобы не позволить завершить преобразования на Одесской таможне..., он договорился с Трухановым (мэр Одессы Геннадий Труханов - ИФ) всячески поддержать противостояние со мной".

Саакашвили резюмировал, что между ним и Порошенко не личный конфликт, а "конфликт мировоззрения". "Для него президентство - это возможность заработать дополнительные миллиарды и закрепить свой клан. Для меня это была возможность служить народу, улучшать его жизнь. У него коррупция живет в кабинете, она у него в голове. Требовать от него бороться с коррупцией - это то же самое, что уговаривать пчел не любить мед", - выразил мнение политик.

Выдворение Саакашвили с Украины

В июле 2017 года президент Украины своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, выданного ему в 2015 году, когда тот находился в США. В сентябре 2017 года политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.