Российские военные сообщили о наступлении боевиков на сирийские войска во время гумпаузы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Восточной Гуте во время гуманитарной паузы боевики перешли в наступление на позиции сирийских войск, заявили российские военные.

"Во время гуманитарной паузы боевики вооруженных группировок продолжали атаковать позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Хазрама и Нашабия, а после 13:00 перешли в наступление и на других направлениях", - сказал во вторник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Эти действия (боевиков - ИФ) сопровождались интенсивным артиллерийским огнем и огнем из стрелкового оружия", - сказал он.

По словам Евтушенко, во время гуманитарной паузы боевики дважды обстреляли коридор для выхода мирного населения. "Сегодня во время действия гуманитарной паузы из района между н.п. Хараста и Дума с 11.45 до 12.25 боевиками произведено два минометных обстрела гуманитарного коридора. Мины разорвались в 500 метрах от пункта пропуска", - сообщил он.

Как отметил Евтушенко, российские военные делают все возможное для обеспечения перемирия в Восточной Гуте и призывают лидеров вооруженных группировок не мешать выходу мирного населения.

Гуманитарный коридор

Евтушенко отметил, что для покидающих Восточную Гуту сирийцев оборудован пункт временного размещения и медпункт. "В населенном пункте Эддуэр на базе пункта временного размещения беженцев оборудован пункт приема на 1100 человек. Там же организован мобильный медицинский пункт, позволяющий оказывать первую помощь более чем 150 пациентам ежесуточно, а также пункт раздачи горячего питания", - сообщил он.

"Кроме того, для серьезно больных и раненых дополнительные койко-места развернуты в близлежащих сирийских государственных медицинских учреждениях", - добавил он.

"Для транспортировки вышедших из Восточной Гуты местных жителей в километре к северо-западу от пункта перехода развернута площадка погрузки на автотранспорт, где находятся автобусы и организовано дежурство шести бригад скорой помощи", - отметил генерал-майор. Также необходимая инфраструктура развернута в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

Генерал-майор сообщил, что Российским центром по примирению враждующих сторон проводится массовое информирование населения по всем доступным каналам. "Так, в районах населенных пунктах Дума, Джаубар и Арбил распространено свыше 180 тысяч информационных листов с указателями маршрута выхода из Восточной Гуты", - сказал Евтушенко.

Он сообщил также, что вблизи населенных пунктов Арбил и Дума сирийские власти оповещают местных жителей средствами мощного звуковещания. Одновременно информация о работе гуманитарного коридора доводится жителям Восточной Гуты на мобильные телефоны в СМС-сообщениях, а также по радио и телевидению.

Накануне, 26 февраля, сообщалось, что в пригороде Дамаска Восточная Гута начиная с 27 февраля ежедневно с 09:00 до 14:00 будет вводиться гуманитарная пауза для выхода мирного населения из зоны боевых действий. Как сообщил во вторник представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, первая гумпауза была сорвана боевиками.