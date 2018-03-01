В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США

Сделка, вероятно, является второй по величине в истории крупнейшего интернет-ритейлера Подробнее

Amazon купил разработчика "умных" дверных звонков Ring более чем за $1 млрд

28 февраля 09:00

Себастьян Курц: долгосрочный мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее