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Пентагон не удивили заявления Путина о новейшем российском оружии

Есть обновление от 21:01

Российский президент заявил, что новые образцы оружия РФ делают американскую ПРО бессмысленной

Пентагон не удивили заявления Путина о новейшем российском оружии
Представитель министерства обороны США Дана Уайт
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Представитель министерства обороны США Дана Уайт заявила в четверг, что в Пентагоне не относятся как к чему-то необычному к последним заявлениям президента РФ Владимира Путина о новейших российских вооружениях, прозвучавшим в послании к Федеральному собранию.

"Мы не удивлены этому заявлению. И американский народ может быть спокоен: мы полностью подготовлены", - сказала она на брифинге в Пентагоне.

При этом, отвечая на вопрос журналиста, Уайт подчеркнула, что ПРО США не направлена против РФ.

"Наши противоракетная оборона никогда не имела отношения к ним (к России - ИФ), в большей степени она касается государств-изгоев. Нам нужно гарантировать, что у нас есть надежные ядерные средства сдерживания, и мы готовы защищать наш народ, чего бы это ни стоило", - отметила она.

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Ранее сегодня Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, особенно мощной в котором оказалась военная составляющая. Президент сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракет - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана"). Видеозапись испытания новой МБР была продемонстрирована в ходе послания.

В заключении российский президент заявил, что новые образцы оружия РФ делают американскую систему ПРО и приближение военной инфраструктуры НАТО бессмысленными.

Теги: Владимир Путин, Федеральное собрание, Пентагон
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