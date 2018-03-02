Российские военные помогли доставить жителям Африна 159 тонн гуманитарного груза

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российские военные помогли провести гуманитарный конвой ООН в сирийский Африн, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По словам Евтушенко, жителям Африна доставлено 159 тонн продуктов питания и медикаментов.

Генерал сообщил, что в населенные пункты провинций Деръя, Алеппо и Дэйр-эз-Зор доставлено около трех тонн продуктов питания, а также питьевая вода.

Российскими военными медиками за сутки оказана помощь 214 сирийцам, сказал Евтушенко.

"Несмотря на обострение обстановки в отдельных районах страны российский центр по примирению продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории Сирии", - отметил генерал.

Турция с 20 января проводит в районе Африна на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь". Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).