Минобороны назвало Вашингтон виновником гуманитарной катастрофы в Сирии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - США не пускают гуманитарные конвои в сирийский лагерь для беженцев Рукбан, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Конвоям допуск закрыт со стороны американцев, которые обосновались совершенно незаконно в этом районе",- сказал Фомин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он заявил, все сообщения о том, что конвои не пускает правительство президента Сирии Башара Асада при поддержке РФ, неправда.

"Ситуация гумнитарная (в Рукбане - ИФ) катастрофическая. Люди умирают от болезней",- отметил Фомин.

Контролируемую США зону на западе Сирии он охарактеризовал как "заповедник для террористов".

"Нас не может не беспокоить зона безопасности диаметром 55 километров в районе населенного пункта Эт-Танф. Это на границе с Ираком в западной части Сирии, где, по сути, создан, если хотите, заповедник для террористов. Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки и вылазки соответствующие. Все это под руководством сил специальных операций и других подразделений США", - заявил замминистра.