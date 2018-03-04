Минобороны РФ сообщило о готовящейся диверсии против конвоя ООН в Восточной Гуте

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявляют, что боевики в Восточной Гуте готовят диверсию против гуманитарного конвоя ООН.

"Поступили данные, что боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" готовят провокационную акцию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Дума, спланированного на ближайшее время", - сообщил в субботу начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, "террористы намерены обстрелять колонну из минометов и обвинить в этом правительственные силы".

Ранее Минобороны уже сообщило об обстрелах со стороны боевиков, из-за которых мирные жители не смогли покинуть район в пятый день гуманитарной паузы. Три мирных жителя ранены.

"Джабхат ан-Нусра" - запрещенная в РФ террористическая группировка.