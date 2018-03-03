Украинская полиция разогнала палаточный городок под зданием Рады в Киеве

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следственные действия на территории палаточного городка, который был разбит возле здания Верховной рады, проводятся на основании двух решений суда, сообщил сайт Национальной полиции Украины.

"Следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а другое - по событиям 27 февраля возле стен Верховной рады", - отмечается в сообщении.

В нем отмечается, что 27 февраля возле Рады пострадали 14 полицейских, которые с телесными повреждениями различной степени были доставлены в госпиталь МВД Украины.

Утром 3 марта произошли стычки возле Рады между правоохранителями и жителями палаточного городка. По информации полиции, шесть протестующих обратились за медицинской помощью, четверо полицейских пострадали.

По информации начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, 50 человек были задержаны. Народный депутат, один из организаторов акции протеста Егор Соболев утверждает, что в полиции Печерского района находится 71 задержанный. В свою очередь советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк на своей странице в соцсети Фейсбук написал, что в настоящее время задержан или приглашен для дачи объяснений 101 человек.

Национальная полиция Украины уточнила, что во время проведения следственных действий в палаточном городке были изъяты девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.