Полиция сообщила о двух десятках пострадавших из-за беспорядков в Киеве

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - После ликвидации палаточного городка возле Верховной рады в Киеве, сопровождавшегося беспорядками, в субботу утром за медицинской помощью обратились 13 участников акции и семь сотрудников полиции, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Как сообщает пресс-служба полиции города Киева, в управление полиции доставили 111 человек, на 4 из них составлены административные материалы, еще с 8 общаются правоохранители.

Утром 3 марта произошли стычки возле Рады между правоохранителями и жителями палаточного городка. Позднее полиция очистила его от протестующих. Национальная полиция Украины уточнила, что во время проведения следственных действий в палаточном городке были изъяты девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.