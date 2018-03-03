Минобороны РФ рассказало об обстрелах мирного коридора в Восточной Гуте

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Боевики четыре раза обстреляли во время гуманитарной паузы в Восточной Гуте коридор для выхода гражданского населения, сообщили российские военные.

"Сегодня в период с 09:35 до 11:10 гуманитарный коридор был четыре раза обстрелян из стрелкового оружия. Ранены три местных жителя", - сообщил в субботу начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. По его словам, обстановка в районе пункта пропуска из гуманитарного коридора продолжает ухудшаться. "Подступы к нему обстреливаются снайперами. Для своих провокационных вылазок боевики используют сеть подземных тоннелей", - сказал генерал.

Также во время пятой гуманитарной паузы мирные жители не смогли уйти из района из-за обстрелов боевиков.

В Восточной Гуте сосредоточилась серьезная группировка боевиков из разных группировок, которые, по данным Минобороны, создали общий командный центр.