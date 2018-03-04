Дальний беспилотник США в течение почти десяти часов вел разведку в Донбассе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в воскресенье провел почти десятичасовой разведывательный полет вдоль линия разграничения в Донбассе, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, часами курсировал вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками на высоте 16 тыс. метров.

В настоящее время американский беспилотник возвращается на базу в Италии, совершая полет в небе над Румынией.

Как сообщалось, в ходе разведывательного полета он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

Тяжелый американский беспилотник в воскресенье вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону российской границы. Из Луганской области он начал курсировать вдоль линии разграничения, совершая полет к северу от нее на расстоянии приблизительно 70-80 км.

Самый большой в мире разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину до 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4B Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн, а размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.

Стоимость стратегического беспилотника RQ-4B Global Hawk оценивается в $140 млн, а час его полета обходится в $31 тыс.

С начала текущего года беспилотник RQ-4B неоднократно использовался для проведения разведки вблизи территорией ДНР и ЛНР, а также у Черноморского побережья России, в том вблизи Крыма и Краснодарского края. Были также зафиксированы неоднократные его полеты у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Как сообщалось, в пятницу тяжелый беспилотник RQ-4B Global Hawk после четырехчасового полета у линии разграничения в Донбассе провел также разведку вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.