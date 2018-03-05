РФ предложила стать посредником в переговорах между Афганистаном и США с "Талибаном"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия готова выступить посредником в мирных переговорах между Афганистаном и США с умеренным крылом запрещенного в РФ движения "Талибан", но для этого нужна заинтересованность всех сторон, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.

"Афганцам пора прекратить проливать кровь афганцев. Россия давно говорила о необходимости начала широких мирных переговоров. Москва приветствует такие намерения. Помимо президента Афганистана заявление о готовности начать диалог сделали и талибы. Наконец-то у обеих сторон пришло понимание, что нужно вести переговоры. Не обошлось здесь и без позитивного влияния России, которая уже не первый год призывает стороны сесть за стол переговоров", - приводит в понедельник газета "Известия" слова Кабулова.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану также подчеркнул, что в апреле в Москве ждут визита советника афганского президента по национальной безопасности Ханифа Атмара, который встретится с членами Совета безопасности РФ.

Кроме того, Кабулов отметил, что Москва готова выступить посредником в переговорах между Афганистаном и США с движением "Талибан".

"Чтобы выступить посредником, обе стороны должны попросить нас об этом. Если это предложение поступит, мы, конечно, позитивно к этому отнесемся. Это вполне реальный сценарий", - отметил дипломат.