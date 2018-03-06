Посольство РФ в Лондоне после отравления Скрипаля призвало не демонизировать Россию

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг госпитализации экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его спутницы вызывает серьезное беспокойство, заявили во вторник в посольстве России в Великобритании.

"Считаем, что британские власти и правоохранительные органы должны незамедлительно вмешаться, проинформировать посольство и британское общество о реальном положении вещей с тем, чтобы положить конец демонизации России", - заявили "Интерфаксу" в дипмиссии.

Там также подчеркнули, что посольство обратилось за соответствующими разъяснениями в МИД Великобритании.

Накануне стало известно, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, был отравлен неизвестным ядом. Он и его спутница (впоследствии выяснилось, что это дочь пострадавшего Юлия) были обнаружены на скамейке в сквере в городе Солсбери. Обоих госпитализировали в критическом состоянии.

"Я почувствовала, что все это очень странно, и что они должны были быть под каким-то воздействием, но он не выглядел, как человек, принимающий что-то. Он был очень хорошо одет, это бросилось мне в глаза", - рассказала британским журналистам очевидица Джорджии Придхэм.

"Я обернулась, подумав, что он на меня взглянет, но он смотрел мертвенным взглядом прямо перед собой. Он был в сознании, но казался замерзшим, он покачивался взад-вперед, а женщина облокотилась на его плечо", - добавила она.

Вещество, которым отравились Скрипаль и его дочь, официально не называется, однако ряд СМИ утверждает, что речь идет о фентаниле - синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее.