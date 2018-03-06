Джонсон заявил о возможном бойкоте ЧМ-2018 из-за дела Скрипаля

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может повлиять на участие Великобритании в предстоящем Чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает во вторник газета The Guardian.

"Я думаю, что сложно будет представить, как будет продвигаться дело об участии Великобритании в Чемпионате мира", - сказал Джонсон, говоря о реакции Лондона, если подтвердится причастность РФ к делу Скрипаля.

В британском МИДе уточнили, что слова Джонсона о возможном неучастии в ЧМ касались политиков, а не футболистов.

Как ранее сообщалось, сборная Англии прошла отбор на футбольный Чемпионат мира.

Накануне стало известно, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, был отравлен неизвестным ядом. Он и его спутница (впоследствии выяснилось, что это его дочь Юлия) были обнаружены на скамейке в сквере в городе Солсбери. Обоих госпитализировали в критическом состоянии.

Вещество, которым отравились Скрипаль и его дочь, официально не называется, однако ряд СМИ утверждает, что речь идет о фентаниле - синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее.

Скрипаль отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Лондона и в 2010 году был помилован президентом РФ. Его включили в обмен на российских граждан, задержанных на Западе. В Великобритании ему было предоставлено убежище.