Джонсон заявил о возможном бойкоте ЧМ-2018 из-за дела Скрипаля

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может повлиять на участие Великобритании в предстоящем Чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает во вторник газета The Guardian.
"Я думаю, что сложно будет представить, как будет продвигаться дело об участии Великобритании в Чемпионате мира", - сказал Джонсон, говоря о реакции Лондона, если подтвердится причастность РФ к делу Скрипаля.
В британском МИДе уточнили, что слова Джонсона о возможном неучастии в ЧМ касались политиков, а не футболистов.
Как ранее сообщалось, сборная Англии прошла отбор на футбольный Чемпионат мира.
Накануне стало известно, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, был отравлен неизвестным ядом. Он и его спутница (впоследствии выяснилось, что это его дочь Юлия) были обнаружены на скамейке в сквере в городе Солсбери. Обоих госпитализировали в критическом состоянии.
Вещество, которым отравились Скрипаль и его дочь, официально не называется, однако ряд СМИ утверждает, что речь идет о фентаниле - синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее.
Скрипаль отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Лондона и в 2010 году был помилован президентом РФ. Его включили в обмен на российских граждан, задержанных на Западе. В Великобритании ему было предоставлено убежище.
Сергей Скрипаль много лет проработал в Главном Разведывательном Управлении, а после этого - в Управлении делами МИД РФ. До 2010 года он отбывал в России срок за шпионаж в пользу иностранного государства, после чего был помилован президентом РФ Дмитрием Медведевым и получил убежище в Великобритании.
В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил полковника Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа в пользу Великобритании. Его также лишили воинского звания и наград.
В ФСБ сообщали, что сотрудничество Скрипаля с английской разведкой было пресечено в декабре 2004 года, а завербован он был в середине 1990-х годов. После своего увольнения в 1999 году Скрипаль продолжил передавать британской разведке секретные сведения, которые получал от бывших сослуживцев.
В июне 2010 года американские власти арестовали десятерых российских агентов по подозрению в шпионаже. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осужденных в России за шпионаж. Обмен состоялся в аэропорту Вены. Фигурантами шпионского скандала стали Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз и др, задержанных властями США как незарегистрированных агентов, работавших в пользу России.
Между тем в ноябре 2006 году в Лондоне погиб от отравления экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году убежище в Великобритании. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210.
В январе 2016 года в Лондоне был обнародован доклад британского судебного следователя Роберта Оуэна, из которого следует, что в Великобритании виновниками смерти Литвиненко считают бизнесмена Дмитрия Ковтуна и депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Андрея Лугового, которые встречались с Литвиненко за три недели до его смерти. Кроме того, из опубликованного документа следовало, что операция по ликвидации Литвиненко, вероятно, была проведена с одобрения российского руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впоследствии назвал доклад Лондона по делу о гибели Литвиненко квазирасследованием, которое способно ухудшить российско-британские отношения.