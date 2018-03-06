Расследованием дела Скрипаля займется отдел полиции по противодействию терроризму

Сергей Скрипаль много лет проработал в Главном Разведывательном Управлении, а после этого - в Управлении делами МИД РФ. До 2010 года он отбывал в России срок за шпионаж в пользу иностранного государства, после чего был помилован президентом РФ Дмитрием Медведевым и получил убежище в Великобритании.

В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил полковника Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа в пользу Великобритании. Его также лишили воинского звания и наград.

В ФСБ сообщали, что сотрудничество Скрипаля с английской разведкой было пресечено в декабре 2004 года, а завербован он был в середине 1990-х годов. После своего увольнения в 1999 году Скрипаль продолжил передавать британской разведке секретные сведения, которые получал от бывших сослуживцев.

В июне 2010 года американские власти арестовали десятерых российских агентов по подозрению в шпионаже. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осужденных в России за шпионаж. Обмен состоялся в аэропорту Вены. Фигурантами шпионского скандала стали Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз и др, задержанных властями США как незарегистрированных агентов, работавших в пользу России.

Между тем в ноябре 2006 году в Лондоне погиб от отравления экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году убежище в Великобритании. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210.

В январе 2016 года в Лондоне был обнародован доклад британского судебного следователя Роберта Оуэна, из которого следует, что в Великобритании виновниками смерти Литвиненко считают бизнесмена Дмитрия Ковтуна и депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Андрея Лугового, которые встречались с Литвиненко за три недели до его смерти. Кроме того, из опубликованного документа следовало, что операция по ликвидации Литвиненко, вероятно, была проведена с одобрения российского руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впоследствии назвал доклад Лондона по делу о гибели Литвиненко квазирасследованием, которое способно ухудшить российско-британские отношения.