Разбившийся в Хмеймиме Ан-26 выполнял внутренний перелет в простых метеоусловиях

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Самолет Ан-26, потерпевший катастрофу в Сирии, совершал перелет с аэродрома под Алеппо, полет проходил в простых метеоусловиях, сообщили "Интерфаксу" во вторник источник в авиационных кругах.

"Это был внутренний перелет", - сказал один из источников.

"Полет выполнялся в простых метеоусловиях. На протяжении всего маршрута была малооблачная погода", - сказал другой источник.

По предварительным данным, 32 человека погибли в результате крушения российского транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирии, сообщили во вторник в министерстве обороны РФ.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Причиной авиакатастрофы по предварительной информации могла стать техническая неисправность, сказали в Минобороны. "По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - уточнили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, катастрофа произошла во вторник около 15:00 по Москве при заходе самолета на посадку на аэродроме Хмеймим.

Ан-26 - военно-транспортный самолет. Предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом. Длина самолета - 24 метра. Размах крыла - 29 метров. Масса с полной загрузкой - 24 тонны. Максимальная скорость самолета - 500 км/ч.