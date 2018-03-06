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Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ан-26 в Сирии

Есть обновление от 19:44

По данным СКР, самолет упал в 500 м от аэропорта в Хмеймиме

Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ан-26 в Сирии
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Военными следственными органами СКР по факту крушения российского Ан-26 в Хмеймиме возбуждено уголовное дело по ст.251 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия)", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что воздушное судно выполняло плановый полет над территорией Сирии и, по предварительным данным, столкнулось с землей в 500 м от аэропорта.

"Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа, проводится комплекс необходимых следственных действий, принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", - сказала Петренко.

Как сообщили ранее в министерстве обороны РФ, по предварительным данным, 32 человека погибли в результате крушения российского военно-транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирии.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

"Причиной авиакатастрофы по предварительной информации могла стать техническая неисправность", - сказали в Минобороны РФ.

"По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - уточнили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, катастрофа произошла во вторник около 15:00 по Москве при заходе самолета на посадку на аэродроме Хмеймим.

"Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего", - сказали в военном ведомстве.

Теги: Сирия, СКР, Ан-26
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