В мире Отравление Сергея Скрипаля

Посольство РФ в Лондоне усмотрело в словах Джонсона обвинение России в отравлении Скрипаля

Есть обновление от 21:23

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - У России после выступления главы Форин-офиса Бориса Джонсона по поводу инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, складывается устойчивое впечатление, что очередной сценарий антироссийской кампании уже написан.

"Сожалеем, что, вместо публичных официальных разъяснений по существу дела, из его уст прозвучали угрозы покарать Россию. Складывается устойчивое впечатление, что сценарий очередной антироссийской кампании уже написан", - заявили в посольстве РФ в Великобритании.

В дипмиссии подчеркнули, что "впечатлены" заявлением Джонсона в парламенте относительно инцидента с Скрипалем.

"Мининдел звучал так, как будто расследование закончено и Россия виновата в том, что случилось в Солсбери", - отметили в посольстве.

В понедельник сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Глава МИД Британии Джонсон заявил во вторник, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль
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