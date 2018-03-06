МИД назвал "дикостью" подозрения Джонсона о причастности РФ к отравлению Скрипаля

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве считают безосновательными заявления главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дикость какая-то, просто невозможная. (...) Такие заявления главы внешнеполитической службы - это просто какая-то дикость; есть процессуальные нормы, следствие, уважение к законам", - заявила она в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на просьбу прокомментировать слова главы британского МИД.

Захарова выразила недоумение тем, как "человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления".

"На основе чего? Прежде всего, нужно проявить какие-то элементарные дознавательные действия", - добавила она.

Захарова отметила, что в Москве исходят из того, что информация, как и в случаях, связанных с бизнесменами Борисом Березовским и Александром Перепеличным, "всё-таки будет обнародована".

"Мы исходим из того, что правоохранительные органы, спецслужбы хотя бы какой-то фактурой настоящей сначала разживутся, а потом ей поделятся", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она также напомнила, что Джонсон увязал эту ситуацию с футболом: "они с футболом теперь увязывают все: Украина - давайте не поедем в Россию на чемпионат мира по футболу; Сирия - давайте не поедем; допинг - не поедем; теперь и это". "Это же просто дикость", - подчеркнула Захарова.

В понедельник сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Глава МИД Британии Джонсон заявил во вторник, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери.