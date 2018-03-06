Глава разведки США дал прогноз по новым санкциям против РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Минфине США уже на следующей неделе могут объявить о новых санкциях против России. Об этом заявил во вторник директор американской Национальной разведки Дэн Коутс.

"Я считаю, что того, что было сделано до сих пор (действующих санкций против России - ИФ) недостаточно. Возможные дополнительные санкции находятся на стадии рассмотрения. И министр финансов сообщал, что, если я правильно помню, объявит о части новых санкций, самое раннее, на следующей неделе", - заявил он, отвечая на вопрос на слушаниях в сенате.

При этом во время ответа на другой вопрос Коутс предположил, что речь пойдет о санкциях против 13 россиян, которых в США ранее обвинили в кибервмешательстве в американские выборы.

"Глава Минфина Мнучин заявил, что скоро он объявит о санкциях против этих людей", - заявил он. При этом он добавил, что пока не видел готовящийся санкционный список и поэтому, возможно, ограничительные меры коснутся и других людей.

"Влияние" на выборы в конгресс

Коутс также заявил, что администрация США осведомлена об угрозах со стороны России для промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся в 2018 году.

"Есть безусловная обеспокоенность этими постоянными усилиями России вмешаться в наши выборы. Белый дом США об этом осведомлен, как и мы. Ведомствам поручили с этим работать", - добавил Коутс, выступая в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Он также отметил, что его сотрудники недавно встречались с коллегами из Госдепартамента США, Минобороны и министерства внутренней безопасности, чтобы обсудить решение проблем, связанных с киберугрозами в преддверии грядущих выборов в конгресс США.

По словам Коутса, киберугрозы вызывают серьезнейшее беспокойство в Белом доме, уточнив, что имеет в виду киберугрозы в целом, а не только со стороны России.

В то же время он признал, что администрация пока еще только должна разработать и применить последовательную стратегию для решения так называемой проблемы российского вмешательства. Однако он не уточнил, какие именно обсуждаются варианты противодействия угрозам вмешательства, сославшись на то, что такая информация может относиться к засекреченным данным.

Глава Нацразведки США подчеркнул, что президент США Дональд Трамп готов к ответу на возможные киберугрозы из-за рубежа. Он отметил, что лично обсуждал с американским президентом этот вопрос и Трамп его заверил в том, что "даст ему любые дополнительные полномочия, которые необходимы для того, чтобы противодействовать угрозе".

"Мы считаем, что Россия, вероятно, продолжит осуществлять еще более агрессивные кибератаки, чтобы ударить по нашим демократическим ценностям и ослабить наши альянсы", - заявил Коутс.

Он также отметил, что "упорные и разрушительные кибероперации против США, европейских государств и наших союзников продолжатся", и именно выборы будут использоваться "как возможность, чтобы подорвать демократию, посеять разногласия и ослабить наши ценности".

По мнению главы Нацразведки США, "мы вступили в такой период, который лучше всего можно описать как гонка в технологическом превосходстве над нашими оппонентами, которые стремятся посеять противоречия в Соединенных Штатах и ослабить американское лидерство".