Госдеп обвинил Россию в "полном безразличии" к гуманитарной ситуации в Сирии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США обвинил Россию в нежелании соблюдать резолюцию Совета Безопасности ООН о перемирии в Сирии и в "полном безразличии" к гуманитарной ситуации в стране.

"Безжалостные авиаудары со стороны России и (сирийского - ИФ) режима продолжаются, особенно в Восточной Гуте, несмотря на единогласно принятую резолюцию СБ ООН от 24 февраля, требующую незамедлительное прекращение боевых действий по всей Сирии" - сказала на брифинге официальный представитель госдепа Хизер Нойерт.

Она заявила, что "удары по Восточной Гуте в последние дни демонстрируют фарсовый характер предложенных Россией гуманитарных коридоров".

"Россия явно пытается изобразить выполнение резолюции 2401, показывая при этом полное безразличие к продолжающейся гуманитарной катастрофе. Не было никаких полноценных пауз в Восточной Гуте. Бомбы и артиллерийские снаряды продолжают падать на гражданских лиц и медицинские объекты в пригородах Дамаска", - отметила Нойерт.

Она подчеркнула, что Россия и сирийские власти "продолжают игнорировать условия многочисленных резолюций СБ ООН". По ее словам, Россия задерживала принятие резолюции СБ ООН по той причине, что "у нее не было намерений ее выполнять".

"Нежелание России соблюдать свои многочисленные обязательства было полностью снова продемонстрировано, когда грузовики, перевозившие столь необходимую помощь, были вынуждены покинуть зону из-за атаки поддерживающих режим сил, в результате которой погибли десятки невинных гражданских лиц. Позвольте напомнить, что они поддерживаются Россией", - добавила она.