Сирийская армия взяла под контроль город Бейт Сава в Восточной Гуте

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - После непродолжительных ожесточенных боев сирийская армия выбила поддерживающих оппозицию боевиков из города Бейт Сава в Восточной Гуте, пишет в среду ливанское издание "Аль-Масдар".

Бойцы из группировок "Джейш аль-Ислам" и "Легион ар-Рахман" отступили из города, полностью оставив контроль над Бейт Савой сирийскому правительству.

В Восточной Гуте продолжаются бои между сирийской правительственной армией и представителями оппозиционного ополчения. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и создании гуманитарной катастрофы в регионе, где проживают более 400 тыс. мирных жителей.