Глава ФБР заявил о поступающих отовсюду киберугрозах для США

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что киберугрозы для США приходят отовсюду, передают в среду местные СМИ.

"Эта угроза приходит к нам отовсюду. Мы, ФБР, и наши партнеры обеспокоены широким спектром деятелей, представляющих киберугрозу: от многонациональных синдикатов и внутренних угроз до хакеров-активистов", - заявил Рэй, выступая в Бостонском колледже.

Он отметил растущее разнообразие угроз кибербезопасности.

"Мы также обеспокоены широким рядом методов, от ботнетов до программ-вымогателей, от фишинга и взлома деловых электронных почт до незаконного майнинга криптовалют и целевых кибератак", - сказал Рэй. В своей речи он упомянул об успехах ФБР в сфере борьбы с киберпреступлениями.

Так, он напомнил о закрытии летом 2017 года крупнейшей биржи в даркнете AlphaBay, на которой продавались наркотики, оружие и другие незаконные товары и услуги.

Он упомянул об успешном взаимодействии ФБР с правоохранительными органами в других странах, в частности, о случае с россиянином Петром Левашовым, которого власти США обвинили в предполагаемом управлении компьютерной сетью "Келихос", состоящей из десятков тысяч зараженных компьютеров.

"В прошлом году ботнет "Келихос" распространял сотни миллионов мошеннических электронных писем, крал банковские данные и устанавливал программы-вымогатели и другое вредоносное ПО на компьютеры по всему миру. Мы работали с нашими иностранными коллегами в правоохранительной сфере в Испании и Нидерландах, чтобы идентифицировать и задержать российского хакера и разрушить ботнет", - сказал директор ФБР.

Левашова задержали 7 апреля 2017 года на территории Испании по запросу США, где его обвиняют в создании вредоносного ПО и массовой рассылке спама.

2 февраля программист был экстрадирован в США и сейчас находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). В тот же день Левашов впервые предстал перед судом в штате Коннектикут, свою вину он отрицает.