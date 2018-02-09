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Российского программиста Лисова экстрадировали из Испании в США

Есть обновление от 20:30

Он обвиняется американскими властями в кибермошенничестве на $855 тысяч

Российского программиста Лисова экстрадировали из Испании в США
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Испания в середине января экстрадировала в США российского программиста Станислава Лисова, обвиняемого американскими властями в кибермошенничестве на $855 тысяч, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Олег Губарев.

"Станислав Лисов был экстрадирован в США 19 января. Мы использовали все национальные судебные способы защиты, дойдя до Конституционного суда", - сказал он. Адвокат отметил, что испанские власти не учли "веские юридические причины" для отказа в экстрадиции, в том числе "жалобы на вопиющие и более чем доказанные нарушения основных прав человека".

Адвокат подчеркнул, что защита и родственники Лисова "намерены продолжать борьбу в Европейском суде по правам человека, куда уже подана жалоба".

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. Судебное заседание состоялось 20 июля в Мадриде, на нем россиянин своей вины не признал. 31 июля 4-я секция Национальной судебной палаты Испании приняла решение выдать Лисова США. В начале сентября адвокаты его обжаловали, однако жалоба была отклонена.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лисов был "объявлен в международный розыск США за участие в преступной группе, созданной для совершения мошенничества с использованием электронных средств и компьютерных технологий".

В настоящее время в американской тюрьме по обвинению в хакерских атаках содержится российский программист Петр Левашов, также экстрадированный по запросу Штатов из Испании.

Теги: Испания, США, Станислав Лисов
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