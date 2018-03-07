Правительственные силы Сирии заняли более половины Восточной Гуты

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Правительственным войскам Сирии и поддерживающим их военизированным формированиям удалось взять под контроль больше половины территории Восточной Гуты, сообщает агентство EFE со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, под контролем военных в настоящее время находится 52% пригорода Дамаска.

Ранее в среду стало известно, что сирийским войскам удалось отбить у вооруженных сторонников оппозиции населенные пункты Аш-Шари и Бейт Сава в Восточной Гуте, а также разделить повстанческие силы в Восточной Гуте на две части.

В пригороде действует несколько оппозиционных вооруженных группировок. В конце февраля агентство АР оценивало их общую численность в более 20 тыс. человек.

Крупнейшая группировка в регионе и одна из самых влиятельных оппозиционных групп в Сирии - "Джейш аль-Ислам". Это движение ведет борьбу как против президента Башара Асада, так и против некоторых экстремистских движений, в том числе против боевиков, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Боевики из "Джейш аль-Ислама" хорошо вооружены, имеют в своем распоряжении танки, минометы, артиллерию. Штаб-квартира "Джейш аль-Ислама" располагается в городе Дума - одном из самых густонаселенных в Восточной Гуте. Представители группировки входят в состав делегации от оппозиции в межсирийских переговорах как в Женеве, так и в Астане.

Вторая по силе группировка в Восточной Гуте - "Легион ар-Рахман". Согласно имеющимся оценкам, по состоянию на февраль, она насчитывала около 8 тыс. бойцов, наибольшая часть из которых размещена в пригороде сирийской столицы. Представители "Легиона" также участвуют в межсириских переговорах.

Группировка "Ахрар аш-Шам" считается слабее, чем "Джейш аль-Ислам" и "Легион ар-Рахман". Она оказывает сопротивление правительственным силам и параллельно с этим ведет борьбу с боевиками связанного с "Аль-Каидой" "Комитета по освобождению Леванта", подчеркивает АР. В Восточной Гуте группировка "Ахрар аш-Шам" сосредоточена в пригороде Дамаска - Харасте - и на прилегающих территориях.

Четвертая крупнейшая группировка в Восточной Гуте - "Комитет по освобождению Леванта" - связана с "Аль-Каидой" и отказывается от любых переговоров с правительственными силами. Всего, по данным АР, в регионе в феврале было около 600 бойцов "Комитета". С конца 2017 года представители оппозиционных группировок ведут переговоры касательно того, чтобы изгнать представителей данной организации из Восточной Гуты, что должно наладить переговорный процесс с правительством Сирии и прекратить боевые действия в регионе.