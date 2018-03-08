Военные РФ заявили о восьми выпущенных боевиками минах по Дамаску за сутки

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Девять мирных жителей Дамаска получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов, которые боевики ведут из пригорода сирийской столицы Восточной Гуты, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Золотухин.

"За прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты в очередной раз были обстреляны жилые кварталы Дамаска и ближайших пригородов. Было выпущено восемь мин, ранено девять мирных жителей, есть разрушения", - сказал он журналистам в четверг.

По его словам, жители Восточной Гуты присылают обращения на "горячую линию" Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщая о готовности покинуть район, однако лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить этого.

"Для этого незаконные вооруженные формирования усилили репрессивные меры в отношении населения и нарастили интенсивность обстрела района пункта пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин, - сказал Золотухин. - Огонь ведется, в том числе, и во время действия гуманитарных пауз, в связи с чем на текущий момент выйти из анклава на пункт пропуска никому не удалось".

Десятая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 9:00 по местному времени (10:00 по Москве) и продлится до 14:00.

В Восточной Гуте действуют несколько группировок боевиков. Они нарушают договоренности о прекращении огня, во время которого мирные жители должны эвакуироваться из зоны боевых действий.