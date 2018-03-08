Гумконвой в Восточную Гуту отложили из-за обстрелов боевиков

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Международные гуманитарные организации приняли решение перенести гуманитарный конвой в Восточную Гуту, планировавшийся на четверг, на более поздние сроки в связи с участившимися обстрелами со стороны боевиков, сообщил журналистам начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Международные гуманитарные организации во взаимодействии с сирийскими властями приняли решение о переносе на более поздние сроки проведение гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума, который ранее планировался на утро 8 марта 2018 года. Причиной является активизация обстрелов (со стороны) "Джабхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) в сторону правительственных войск и гуманитарного коридора Мухайям Аль-Вафедин", - сказал он.

По словам Евтушенко, после стабилизации обстановки оказание гуманитарной помощи возобновится.

Центр по примирению враждующих сторон со своей стороны обеспечил все приготовления для безопасного проведения конвоя.

Конвой международных гуманитарных организаций из 15 автомобилей с продуктами питания и медикаментами должен был отправиться в четверг с пункта пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Предыдущая гуманитарная акция при поддержке ЦПВС состоялась в понедельник - тогда конвой из 45 грузовиков и мобильного госпиталя доставил 247 тонн гуманитарного груза в город Дума. По итогам акции боевики выпустили 13 мирных жителей, пятеро из которых - дети.

Десятая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 9:00 по местному времени (10:00 по Москве). Ранее членам незаконных вооруженных формирований и их семьям было предложено воспользоваться гуманитарным коридорам.

В Восточной Гуте действуют несколько группировок боевиков. Они нарушают договоренности о прекращении огня, во время которого мирные жители должны эвакуироваться из зоны боевых действий.