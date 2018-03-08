Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана в 685 км южнее города Татеяма (остров Хонсю, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр зафиксированного в 08:58 по Москве в четверг землетрясения имел координаты 29.24 градуса северной широты и 142.47 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".