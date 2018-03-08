В Тбилиси устроивших акцию женщин-трансгендеров забросали яйцами

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Малочисленная акция женщин-трансгендеров 8 марта в Тбилиси у министерства юстиции под девизом "Я женщина - признай" спровоцировала контракцию агрессивно настроенных горожан, в основном мужчин и привела к задержанию полицейскими одного мужчины, бросавшего яйца в трансгендеров.

"Пропаганду разврата властям пора жестко пресечь, а не либеральничать с этими отморозками", - заявил журналистам один из участников контракции.

В свою очередь, разделенные с оппонентами кордоном полиции, трансгендеры заявили журналистам, что за свою сексуальную ориентацию они подвергаются в Грузии постоянному преследованию и физической расправе.

"Мы требуем от министерства юстиции разрешения записи в идентификационных документах об изменении пола на основании личного заявления, как это происходит в Европе, а с нас требуют документ о кастрации, но эту крайне дорогостоящую операцию в Грузии не делают", - заявила одна из трансгендеров журналистам.

Акция завершилась под надзором полицейских.