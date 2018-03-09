ЕС попросил Трампа не вводить для него пошлины на сталь и алюминий

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Брюсселе убеждены, что решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт в его страну стали и алюминия не следует распространять на ЕС, заявила в четверг член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем.

"По поводу сегодняшнего объявления (о пошлинах - ИФ), ЕС является близким союзником США, и мы по-прежнему считаем, что данные меры не нужно распространять на ЕС", - написала она в своем твиттере.

"Я буду добиваться разъяснений по этому вопросу в ближайшие дни. С нетерпением жду встречи с торговым представителем США (Робертом - ИФ) Лайтхайзером в Брюсселе в субботу", - добавила Мальмстрем.

Ранее Трамп подписал распоряжение о вводе ввозных пошлин на сталь в размере 25% и алюминий в размере 10%. Нововведение пока не касается Мексики и Канады, президент США также может по своему усмотрению устанавливать особые условия для отдельных стран.