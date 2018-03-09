В Кабуле в результате взрыва погибли семь человек

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Взрыв, прогремевший в столице Афганистана Кабуле, привел к гибели, по меньшей мере, семи человек, заявил в пятницу представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш.

"В результате взрыва погибли семь человек и еще семеро получили ранения", - говорится в сообщении, распространенном на страничке в фейсбуке представителя.

По сообщению афганского телеканала TOLOnews , среди погибших числится один полицейский.

Взрыв прогремел во время проведения мероприятия, приуроченного к годовщине смерти Абдула Али Мазари - бывшего лидера афганских шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда его остановили для проверки местные сотрудники полиции.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за этот теракт.