Трамп и Си Цзиньпин договорились продолжить давление на КНДР

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора выразили намерение продолжать политику давления и санкции против КНДР до принятия северокорейцами конкретных шагов по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает Белый дом.

"Лидеры приветствовали перспективу диалога между США и Северной Кореей и обязались поддерживать давление и санкции до тех пор, пока Северная Корея не предпримет конкретные шаги в направлении полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации", - говорится в распространенном сообщении.

В ходе беседы президент Трамп также "выразил надежду, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выберет курс на более светлое будущее Северной Кореи", отмечается в сообщении.