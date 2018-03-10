В мире Кризис на Украине

Волкер нашел вину Москвы в росте националистических настроений на Украине

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Москва хотела бы видеть в Киеве пророссийское правительство, однако молодое поколение украинцев для России "утрачено окончательно".

В миреМосква обвинила Киев в проведении политики насильственной украинизацииМосква обвинила Киев в проведении политики насильственной украинизацииЧитать подробнее

Как сообщает "Радио "Свобода", Волкер на Брюссельском форуме 10 марта заявил, что Россия хотела бы видеть на Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она воспринимает как "нормальную ситуацию". Однако, по словам американского дипломата, "аннексировав Крым", россияне совершили обратное и получили более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину.

По его словам, эта тенденция усугубляется с каждым днем: молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, потому что "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта".

"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск с восточной Украины", - заявил Волкер.

Ранее помощник президента РФ Владислав Сурков сообщал, что встреча российской стороны с Куртом Волкером может состояться в ближайшее время.

Теги: Украина, Курт Волкер
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
СМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файловСМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файлов
По их данным, кибератака привела к хищению документов по Brexit, переговоров ЕС с Украиной и БелоруссиейПодробнее
The Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляThe Telegraph выдвинула новую версию отравления Скрипаля
Предполагается, что Скрипаль и его дочь были отравлены у себя домаПодробнее
Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"Адвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"
Юристы президента США сформулировали несколько условий, на которых должна пройти встречаПодробнее
В результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная ГутаВ результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная Гута
Боевиков отправят в ИдлибПодробнее
The FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из РоссииThe FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из России
Экс-сотрудник ГРУ после эмиграции сообщал об особенностях работы российских спецслужбПодробнее
В Киеве суд арестовал посредника в освобождении пленных в Донбассе на два месяцаВ Киеве суд арестовал посредника в освобождении пленных в Донбассе на два месяца
Владимира Рубана задержали накануне, его подозревают в подготовке нападений на политических лидеров Украины Подробнее
The WSJ узнала о планах Toys 'R' Us закрыть все магазины в СШАThe WSJ узнала о планах Toys ’R’ Us закрыть все магазины в США
Возможно, закрыты будут не все магазины, точное количество зависит от требований кредиторовПодробнее
Трамп согласился встретиться с Ким Чен ЫномТрамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном
Приглашение лидера КНДР президенту США передала южнокорейская делегацияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия подпишет новое соглашение с ЦЕРНВ РоссииЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахВ РоссииПутин ответил на вопрос о помиловании НавальногоВ миреСМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файловКультураМинистр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила ЕфремоваВ РоссииПутин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет

ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатах

ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахЭлла Памфилова подчеркнула, что Центризбирком не может ставить кандидатов в угол за взаимные оскорбления Подробнее

Что произошло за день: суббота, 10 марта

Соглашение России и ЦЕРН, Путин о медведях и американской ПРО, скандал с выступлением Михаила Ефремова в Самаре Подробнее

Восстановлено прерванное из-за лавины движение машин в Рутульском районе Дагестана

"Динамо" сыграло дома вничью с "Краснодаром" в 22-м туре РФПЛ

Новый мост появится на месте бывшего завода "Серп и молот" в Москве

В Минобрнауки объяснили статус России в ЦЕРН

Спасатели вызволили попавших под лавину двух человек в Хибинах

Berlinger свернет производство контейнеров для допинг-проб после жалоб на их качество

Эрдоган не исключил проведение новых военных операций Турцией в Сирии

Россия подпишет новое соглашение с ЦЕРН

Россия подпишет новое соглашение с ЦЕРНВ Минобрнауки РФ подчеркнули, что речи о выходе страны из членства в Европейской организации ядерных исследований не идет Подробнее

Российские керлингисты проиграли Южной Корее на Паралимпиаде-2018

МИД Сирии предупредил о возможной инсценировке боевиками химатаки в Гуте

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"Подмосковные власти обещают через две недели начать монтаж системы дегазации полигона Подробнее

Волкер нашел вину Москвы в росте националистических настроений на Украине

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru