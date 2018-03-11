Посетителям пабов в Солсбери посоветовали помыть вещи из-за отравления Скрипаля

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Следы вещества, которым, предположительно, отравились экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, были найдены в пабе "Милл" и ресторане Zizzi в Солсбери, сообщает "Би-би-си".

Телерадиокорпорация приводит слова госсоветника по вопросам английского здравоохранения Салли Дэвис, которая заверила, что риск для населения минимален.

Тем не менее медики советуют всем, кто посетил эти паб и ресторан во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. Эти рекомендации касаются примерно 500 человек.

Так рекомендовано постирать одежду, которая была на посетителях в этот день. Если ее нельзя стирать, то ее нужно упаковать в пластиковый мешок и убрать до особого распоряжения. Мобильные телефоны и сумки нужно вытереть влажными салфетками, а салфетки затем упаковать в пластиковые пакеты и выбросить. Очки и драгоценности рекомендовано вымыть с дезинфицирующим средством.

"Би-би-си" отмечает, что жители Солсбери интересуются, почему эти советы не были обнародованы ранее. Салли Дэвис заявила, что расследование еще идет, а промедление, по мнению медиков, не угрожало здоровью населения.

5 марта сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города накануне из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее СМИ назвали их имена - это экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта посетили паб "Милл" и ресторан Zizzi, после чего они были найдены на улице в бессознательном состоянии. Паб и ресторан до сих пор закрыты.

Также пострадал сотрудник британской полиции, который посетил дом Скрипаля. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.