Дипломаты предположили засекречивание данных расследования отравления Скрипаля

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Данные расследования отравления Сергея Скрипаля в Великобритании, скорее всего, будут засекречены, у России не будет возможности проверить их, считают в посольстве России в Великобритании.

"Расследование инцидента с Сергеем Скрипалем пойдет по сценарию дела Литвиненко: большинство информации будет засекречено, Россия не получит доступа к данным расследования и не будет иметь возможности их проверить", - говорится в твиттер-аккаунте посольства.

Investigation of Sergei Skripal case follows the Litvinenko script: most info to be classified, Russia to get no access to investigation files and no opportunity to assess its credibility pic.twitter.com/Q0BghRX4ao — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 9 марта 2018 г.

5 марта сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека.

Позднее британские СМИ назвали их имена - это экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году убежище в Великобритании, умер 24 ноября 2006 года в Лондоне. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. Разбирательство по делу о гибели Литвиненко в Великобритании прекратилось в марте 2016 года, такое решение вынес судебный следователь Роберт Оуэн.