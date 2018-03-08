В МВД Великобритании заявили о наличии плана ответа на атаку против Скрипаля

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - У британских властей существует план соответствующей реакции на применение отравляющего вещества против бывшего сотрудника ГРУ России, который вместе с дочерью пострадал 5 марта, заявила журналистам министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

Она отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.

"Когда у нас будут все свидетельства того, что произошло, мы, если это будет уместно, предъявим (обвинения - ИФ) кому-то. Если из этого возникнет дело, то у нас есть план ответа. Мы должны действовать очень методично, хладнокровно, базироваться только на фактах, а не на слухах", - сказала министр.

Она сообщила, что вызвавшее отравление вещество является "очень редким", отказавшись отвечать на вопросы о том, установили ли эксперты, какое конкретно вещество было применено, и место его происхождения.

Министр проинформировала, что пострадавший одновременно с россиянами полицейский пока еще в тяжелом состоянии, но уже может общаться.

Как сообщалось, спецслужбы Великобритании в четверг продолжили поиск ответственных за отравление Скрипаля и его дочери.

5 марта сотрудники полиции объявили, что близ одного из торговых центров в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Пострадал также полицейский, первым прибывший на место происшествия.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервнопаралитический газ, "это поможет в поисках источника его применения", отметили источники.

СМИ, ссылаясь на источники в полиции, отмечают, что состояние Скрипаля лучше, чем у его дочери, есть надежда на то, что он выздоровеет. Что касается состояния пострадавшего офицера полиции, то оно изначально "не было таким серьезным".