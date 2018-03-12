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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Посольство РФ назвало опасной игрой политику Лондона в отношении Москвы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Нынешняя политика британского правительства в отношении России представляет собой опасную игру, чреватую серьезными долгосрочными последствиями для обеих стран, заявили в понедельник в посольстве России в Великобритании.

"Нынешняя политика британского правительства в отношении России и россиян представляет собой очень опасную игру с британским общественным мнением, не только задающую вредный политический вектор расследованию совершенного преступления, но и чреватую более серьезными долгосрочными последствиями для отношений наших стран", - говорится в комментарии пресс-секретаря посольства, опубликованном на сайте российской дипмиссии.

Так он ответил на вопрос СМИ, контактирует ли российское посольство с британскими властями относительно состояния бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были отравлены в Великобритании.

В посольстве подчеркнули, что возмущены проводимой в прессе антироссийской кампанией, которая "при попустительстве властей оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании".

"Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране. К сожалению, стали поступать угрозы в адрес работающих здесь российских журналистов", - отметили в дипмиссии.

В посольстве РФ в Великобритании напомнили, что что на следующий же день после сообщений об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери посольство официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой проинформировать о состоянии их здоровья и ходе расследования.

"Для нас это важно, так как тема отравления Скрипаля стала очередным негативным фактором для отношений между нашими странами в силу звучащих в СМИ безосновательных обвинений в адрес России в совершении этого преступления. Британские официальные лица не приводят дополнительной информации, не дистанцируются от этой медийной кампании, расследование идет в закрытом для российской стороны и общественности режиме", - говорится в комментарии посольства. Там подчеркнули, что подобное вызывает "естественное беспокойство".

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль
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