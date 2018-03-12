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Мэй подтвердила обсуждение в Лондоне аналога "закона Магнитского"

Есть обновление от 22:12

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании и политические партии обсуждают поправки к закону о противодействии коррупции и нарушениям прав человека, которые являются аналогом "закона Магнитского", заявила в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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"С (представителями - ИФ) партий идут дискуссии об эффекте этой поправки в ее нынешнем виде и о том, чтобы гарантировать, что любое действие, которое будет предпринято в соответствии с ней, сработает", - сказала она, выступая в палате общин британского парламента.

Ранее британские уже СМИ сообщали, что британские политики ведут дискуссии на эту тему. При этом обсуждаемые ограничительные меры будут подразумевать запрет на въезд на территорию Великобритании лиц, замешанных, по мнению Лондона, в коррупции и нарушении прав человека, и заморозку счетов этих лиц.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека. Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Литва.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры. "Это все очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими, с которыми нужно работать подобным образом, которые нужно так раздувать" , - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя присоединение Канады к акту.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль
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