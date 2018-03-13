Трамп продлил санкции против Ирана

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции против Ирана.

"Действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, по-прежнему представляют необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США", - говорится в распространенном уведомлении Трампа.

"По этой причине, национальное чрезвычайное положение (в отношении Ирана - ИФ), объявленное 15 марта 1995 года должно оставаться в силе и после 15 марта 2018 года. Поэтому (...) я продлеваю на один год чрезвычайное положение в отношении Ирана", - отмечается в сообщении.