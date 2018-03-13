Официальная отставка Тиллерсона состоится 31 марта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Уволенный с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон во вторник заявил, что его официальная отставка состоится 31 марта этого года.

"Срок действия моих полномочий в качестве госсекретаря истекает в полночь 31 марта", - сказал он во время выступления в госдепе.

При этом он отметил, что с конца этого дня он передаст дела своему заместителю Джону Салливану, который будет временно исполнять обязанности госсекретаря.

"Наиболее важно - гарантировать плавный переход (власти к новому госсекретарю - ИФ) в то время, как страна продолжает иметь дело с важными политическими вопросами и вызовами для национальной безопасности", - подчеркнул Тиллерсон.

Тиллерсон заявил, что изоляция России невыгодна никому. "Продолжение их (российского - ИФ) нынешнего пути, вероятно, приведет к их большей изоляции, а эта ситуация не служит чьим-либо интересам", - сказал он.

Тиллерсон отметил, что "Россия должна осторожно соотносить свои действия с интересами российского народа и в более широком смысле мира".

Также он заявил, что теперь займется рядом административных вопросов для успешного вступления Майка Помпео на должность госсекретаря.

Ранее во вторник президент США снял с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел.