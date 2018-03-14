Российская дипмиссия в Лондоне сообщила о письмах с угрозами

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Лондоне в среду сообщило о получении электронных писем с угрозами.

"Мы получаем электронные письма с выражениями ненависти и угрозами, но также и чудесные письма с выражением поддержки. Спасибо, друзья!", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

We are getting some emails of hate and threat, but many more amazing letters of support. Thank you, friends! pic.twitter.com/HsHoLWSpX1 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 14, 2018

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в коме.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в британском парламенте, что "господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России", известным под названием "Новичок". "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - сказала Мэй.