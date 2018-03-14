Туск согласился с Мэй по поводу причастности РФ к отравлению Скрипаля

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия, вероятнее всего, причастна к попытке отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил в среду председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Я выражаю солидарность с премьером Терезой Мэй в связи с жестоким нападением, к которому, скорее всего, причастна Россия", - написал он в твиттере.

Туск отметил, что "готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе".

Председатель Европейского совета также призвал к "трансатлантическому единству" в связи с ситуацией вокруг Скрипаля. "Для настоящих друзей должно быть очевидно, что на фоне распространения фейковых новостей, вмешательства в наши выборы и нападений на людей на нашей территории при помощи нервно-паралитического вещества наш ответ должен заключаться не в трансатлантических пререканиях, а в трансатлантическом единстве", - добавил он.

12 марта глава британского кабинета министров Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление 5 марта в Солсбери Скрипаля и его дочери Юлии, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.