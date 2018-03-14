СБ ООН на экстренном заседании обсудит "дело Скрипаля"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН проведет открытое экстренное заседание для обсуждения дела об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает в среду телеканал Sky News.

Планируется, что заседание начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что британские власти попросили СБ ООН провести экстренное заседание для обсуждения "дела Скрипаля". "Великобритания призвала к (проведению - ИФ) экстренной встречи Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить членам Совбеза информацию о ходе расследования нападения с нервно-паралитическим веществом в Солсбери", - говорилось в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

12 марта глава британского кабинета министров Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление 5 марта в Солсбери Скрипаля и его дочери Юлии, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим вещество "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.