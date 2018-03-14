Торговая война с ЕС ощутимо ударит по американским поставщикам клюквы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Обострение торговых отношений между США и ЕС может резко негативно отразиться на американских поставщиках клюквы, для которых Европа является главным рынком сбыта.

Эта ягода попала в список товаров из США, импорт которых в ЕС предложено обложить дополнительной пошлиной в 25% в ответ на введение пошлин на ввоз в Штаты стали и алюминия. В списке есть и такие товары, как арахисовое масло, бурбон и мотоциклы Harley-Davidson.

При этом компании из США поставляют 12% всей производимой на территории страны клюквы в ЕС, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей клюквы штата Висконсин Том Лохнер. Это порядка 95 млн фунтов в год (43 тыс. тонн), что гораздо больше поставок в любой другой регион мира.

"Пошлина серьезно ударит по нашей конкурентоспособности на этих рынках", - отметил Лохнер.

США являются крупнейшим в мире производителем клюквы. С 2010 года объем производства вырос на 20%, тогда как экспорт за этот период подскочил на 48%. Выращиванием клюквы в стране занимаются около 1,2 тыс. фермерских хозяйств. Однако ягода все еще остается нишевым продуктом - в минувшем году Штаты экспортировали товаров из клюквы на сумму $340 млн, тогда как общий объем экспорта сельскохозяйственной продукции составил $135 млрд.

Ранее Трамп пообещал ввести значительные пошлины на ввоз в страну алюминия и стали. Так, пошлина на импорт стали составит 25%, алюминия - 10%.

Министерство торговли США после проведения проверки пришло к выводу, что импорт этих двух металлов наносит ущерб американским компаниям и национальной безопасности. У президента есть время до 11 апреля, чтобы объявить о решении по стали, и до 19 апреля для решения по алюминию. Заявленные тарифные ставки (25% и 10%) представляют наиболее жесткие варианты из предлагавшихся Минторгом.

В ЕС, в свою очередь, пообещали симметричный ответ на повышение США пошлин на сталь и алюминий. В частности, ЕС собрался ответить Трампу пошлиной в 25% на часть импорта из США.

В списке американских товаров, импорт которых может быть обложен 25-процентной пошлиной, - потребительские товары, в том числе футболки, джинсы и косметика, мотоциклы и яхты, ежегодный объем поставок которых в ЕС оценивается в порядка 1 млрд. Кроме того, в список входят сельхозтовары и переработанная сельскохозяйственная продукция: рис, кукуруза, апельсиновый сок, клюква, а также бурбон и табачная продукция, совокупный импорт которой составляет около 951 млн евро. Также ответные пошлины коснутся стали и других промышленных товаров, импорт которых оценивается в 854 млн евро.

Помимо Евросоюза, протесты в связи с этим выразили также Китай, Канада, Мексика и Бразилия.