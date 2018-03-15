Савченко прилетела на Украину из Мюнхена

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко вернулась на Украину, сообщил в среду вечером телеканал "112 Украина".

"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", - заявила Савченко в комментарии корреспонденту канала.

На вопрос журналиста, откуда она прилетела и не была ли в России, депутат посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прибыла (он отправился из Мюнхена). От дальнейших комментариев Савченко отказалась.

Ранее замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявлял, что депутат на самом деле находится в России.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с уголовным расследованием в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Он добавил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он вынужден будет подать в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.